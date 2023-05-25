Здоровье 25 мая 2023, 11:59 Стоматолог Каркусова рассказала, как сохранить зубы ровными после снятия брекетов Стоматолог Каркусова: после снятия брекетов понадобятся ретейнеры и капы

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Стоматолог-ортодонт Каролина Каркусова в разговоре с изданием «ФедералПресс» рассказала, как сохранить зубы ровными после снятия брекетов. По ее словам, пациенту нужно будет купить ретейнеры и капы.

«После снятия брекетов понадобятся ретейнеры и капы. Первые стабилизируют зубы в переднем отделе, а вторые — от первого до последнего в зубном ряду. Поэтому врачи рекомендуют двойную ретенцию», — добавила ортодонт.

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Если пациент будет следовать всем рекомендациям стоматолога, то после снятия брекетов результат гарантирован.