Здоровье 14 сентября 2023, 19:13 Стоматолог Каркусова: мигрени могут возникать из-за неправильного прикуса

Читать 360tv в

Причиной частых головных болей могут стать неправильный прикус и смещение челюсти. Об этом сообщила стоматолог-ортодонт Каролина Каркусова в беседе с «ФедералПресс».

По словам врача, при неправильном прикусе нижняя челюсть смещается и сдавливает верхние дыхательные пути, из-за чего во сне может возникнуть апноэ. Также оказывается давление сосуды и нервы, это проявляется в виде частых мигреней.

Реклама

Стоматолог отметила, что исправить дефект поможет установка сплинт-кап и специальных шин.