Здоровье 08 апреля 2024, 12:59 Стоматолог Кадиева рассказала, что зубная пломба может служить в среднем от 5 до 10 лет

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Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Ният Кадиева в беседе с изданием «Газета.Ru» назвала средний срок службы пломбы. По словам специалиста, она может простоять от пяти до 10 лет, однако ее состояние будет зависеть от нескольких факторов.

Важно, какой материал использовал врач для пломбы, играет роль также квалификация и умения специалиста и домашний уход за зубами.

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«Своевременная профилактика, то есть удаление бактериальных скоплений в виде зубных отложений, максимально продлит эксплуатацию пломбы», — добавила стоматолог.