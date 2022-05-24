Стоматолог Кадиева предостерегла от отбеливания зубов в домашних условиях

Стоматолог Ният Кадиева рассказала, что способы отбеливания зубов в домашних условиях могут быть небезопасны. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Для отбеливания часто используют соль, уголь или соду. Эти вещества активно удаляют налет с зубов, за счет чего они становятся светлее.

Кадиева объяснила, что следует относиться к такому способу с осторожностью, так как абразивные частицы могут повредить десна и испортить эмаль.