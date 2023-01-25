Здоровье 25 января 2023, 17:40 Стоматолог Юрченко посоветовала удалять зубы мудрости

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Стоматолог-ортодонт «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук Наталья Юрченко в разговоре с изданием «Известия» рассказала, зачем удалять зубы мудрости.

Как заметила специалист, при удалении этих зубов улучшается состояние височно-нижнечелюстного сустава и работа жевательных мышц, написало РИА ФАН.

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Кроме того, удаление зубов мудрости положительно сказывается на смыкании верхней и нижней челюсти. Стоматолог подчеркнула, что в современной стоматологии есть возможности для комфортного удаления зубов.