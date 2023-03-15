15 марта 2023, 16:00
Стоматолог Яворовская назвала плюсы и минусы брекетов и элайнеров
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, стоматолог-ортодонт Татьяна Яворовская в разговоре с «Общественной службой новостей» перечислила плюсы и минусы брекетов и элайнеров.
Как отметила специалист, и те, и другие конструкции имеют свои положительные стороны. Элайнеры, в отличие от брекетов, выглядят более аккуратно, однако они не всегда могут решить ту проблему, которая эффективна решается с помощью установки брекетов.
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Например, к главному плюсу элайнеров относят их безболезненную установку.
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«Сначала врач фиксирует на нескольких зубах аттачменты, небольшие композитные накладки, которые будут помогать в перемещении зубов. А затем доктор показывает пациенту, как правильно надевать и снимать каппы», — сообщила Яворовская.
С элайнерами не разрешается есть, тем более цветные пищевые продукты. Их можно снимать на два часа в сутки. По сравнению с брекетами элайнеры могут исправить лишь несложные дефекты прикуса, добавила стоматолог.
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