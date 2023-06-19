Здоровье 19 июня 2023, 22:11 Стоматолог Гвоздинский рассказал, с помощью какой пасты можно отбелить зубы Стоматолог Гвоздинский посоветовал выбирать пасты с пероксидом карбамида для отбеливания

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С помощью некоторых паст можно отбелить зубы. Стоматолог Виталий Гвоздинский рассказал, какое вещество должно быть в составе пасты, чтобы добиться идеальной улыбки. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Специалист пояснил, что некоторые пасты действительно способны отбелить зубы. Однако они могут навредить эмали, так что использовать их стоит с осторожностью. Кроме того, важно проконсультироваться с врачом.

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«В составе должен быть пероксида карбамида. Он, непосредственно вступая в реакцию с водой или слюной в дальнейшем обеспечивает биохимический вариант отбеливания и исчезновение пигментации», — рассказал Гвоздинский.