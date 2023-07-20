Здоровье 20 июля 2023, 22:53 Стоматолог Григорян объяснила, что пустышки приводят к неправильному прикусу у детей

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Пристрастие к соскам-пустышкам в будущем провоцирует формирование у детей неправильного прикуса. Об этом «Газете.ru» рассказала стоматолог-ортодонт «СМ-Стоматология» Асмик Григорян.

Она объяснила, что еще его вызывает и такая дурная привычка, как сосание пальца. Зубы могут сместиться, если какой-то из них выпал очень рано. Тогда есть риск, что и остальные — разъедутся, а прикус станет неправильным. А это влечет за собой большое число различных последствий — от эстетических до физиологических.

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Чтобы не упустить момент, когда прикус еще можно исправить, лучше отвести ребенка к ортодонту в четыре года.

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