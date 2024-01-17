17 января 2024, 14:11
Стоматолог Галяс рассказал, что гарантия, которую дают на имплантат, не распространяется на действия клиники
Гарантия, которую дают на имплантат, чаще всего не распространяется на действия клиники, где этот самый имплант был установлен. Об этом изданию «ФедералПресс» сообщил стоматолог-хирург, имплантолог Виктор Галяс.
Дороже всего обойдется процедура установки имплантат, когда в клинике говорят: «Мы поменяем имплантат, что у вас бы ни произошло». Это распространяется и на имплантат, и на работу врача.
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«У каждой клиники есть еще и свой договор, где прописываются все действия и сроки, которые должны быть выполнены и соблюдены, если вдруг что-то пошло не так», — пояснил Галяс.
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