Здоровье 17 января 2024, 14:11 Стоматолог Галяс рассказал, что гарантия, которую дают на имплантат, не распространяется на действия клиники

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Гарантия, которую дают на имплантат, чаще всего не распространяется на действия клиники, где этот самый имплант был установлен. Об этом изданию «ФедералПресс» сообщил стоматолог-хирург, имплантолог Виктор Галяс.

Дороже всего обойдется процедура установки имплантат, когда в клинике говорят: «Мы поменяем имплантат, что у вас бы ни произошло». Это распространяется и на имплантат, и на работу врача.

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«У каждой клиники есть еще и свой договор, где прописываются все действия и сроки, которые должны быть выполнены и соблюдены, если вдруг что-то пошло не так», — пояснил Галяс.