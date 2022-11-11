Здоровье 11 ноября 2022, 04:48 Стоматолог Гальчинская посоветовала есть жесткие овощи и фрукты для здоровья зубов

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Стоматолог Полина Гальчинская рассказала, какие продукты полезны для зубов. К ним относятся жесткие овощи и фрукты, сообщила Pravda.Ru.

Например, стоит включить в рацион свеклу, морковь, огурцы, яблоки, груши. Они провоцируют активную выработку слюны, а также очищают зубы от налета, пояснила стоматолог. Полезны и молочные продукты благодаря высокому содержанию кальция.

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Также для здоровья зубов важны морепродукты. Гальчинская выделила лосось и скумбрию, в которых много фосфора. Этот минерал способен укрепить эмаль.

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Кроме того, стоматолог рекомендовала включить в рацион яичный желток, в котором много витамина D, базилик и петрушку, содержащие фториды и фосфаты, а также клюкву, богатую антиоксидантами.

Полезным продуктом является изюм, который содержит олеаноловую кислоту. Она борется с вредными микробами в полости рта.

Гальчинская также отметила орехи, особенно грецкие. В них множество полезных веществ, например, витамин Е, железо, клетчатка, фолиевая кислота, тиамин, магний и многое другое.