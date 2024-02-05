Здоровье 05 февраля 2024, 19:02 Стоматолог Фомина назвала здоровое питание отличной профилактикой кариеса у детей

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Здоровое и сбалансированное питание поможет предотвратить развитие кариеса у детей. Об этом сообщила врач-стоматолог Екатерина Фомина в беседе с «Нижегородской правдой».

По словам специалиста, в рационе ребенка обязательно должны быть молочные продукты, овощи, фрукты, рыба и мясо. Детям важно есть твердую пищу, которая удаляет зубной налет и стимулирует развитие челюсти.

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Кроме того, взрослым стоит ограничивать сладости в детском рационе. Их можно заменить на продукты с ксилитом — натуральным сахарозаменителем, который не повышает кислотность ротовой полости, отметила Фомина.