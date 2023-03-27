Здоровье 27 марта 2023, 14:43 Стоматолог Евгений Жиленко рассказал, какие ошибки приводят к выпадению зубов Unsplash

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Нерегулярная чистка зубов и игнорирование правил гигиены полости рта может привести к необратимым последствиям, таким, как полная потеря зубов. Об этом «Газета.ru» рассказал хирург-имплантолог, пародонтолог сети стоматологий Smile-at-Once Евгений Жиленко.

Специалист подчеркнул, что неправильная чистка зубов приводит к глубокому кариесу. Он поражает костную ткань, корни и область вокруг них. Нередко спасти такой зуб уже не представляется возможным, и его приходится удалять. А дальше в дело вступает цепная реакция. Поэтому таким образом можно лишиться всех зубов.

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Еще один момент, который часто игнорируют пациенты, — это воспаление и кровоточивость десен. Такие симптомы могут говорить о пародонтозе. А это заболевание становится причиной выпадения зубов еще чаще, чем кариес.

«Многие не обращают внимания на кровоточивость слизистых и оголение зубных корней. В итоге воспаление спускается глубже, поражает костную ткань и связки. Это приводит к сильной подвижности зубов — по мере прогрессирования заболевания они начинают выпадать», — рассказал Евгений Жиленко.

Чтобы не доводить до таких последствий, стоматолог рекомендовал регулярно посещать специалиста. Даже при отсутствии жалоб следует делать профилактические визиты.

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