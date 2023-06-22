Здоровье 22 июня 2023, 13:11 Стоматолог Ешидоржиев: жвачка поможет удалить остатки пищи между зубов

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Жевательная резинка способна убрать все остатки пищи между зубов и счистить налет. Об этом сообщил стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, жвачка стимулирует повышенное слюноотделение, благодаря этому нейтрализуются отвечающие за образование зубного налета кислоты. Кроме того, резинка убирает всю налипшую еду после приема пищи.

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Врач отметил, что не стоит пытаться заменить обычную чистку зубов жевательной резинкой. Ее также нельзя употреблять натощак, добавил стоматолог.