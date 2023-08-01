Здоровье 01 августа 2023, 14:43 Стоматолог Ешидоржиев заявил, что кариес можно вылечить зубной пастой

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Вылечить кариес зубной пастой вполне возможно, однако есть несколько но. Стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев рассказал, в каких случаях она может помочь. Об этом сообщило «ФедералПресс».

По словам специалиста, зубная паста может помочь на этапе, когда кариес находится в стадии белого пятна. В таком состоянии зуб выглядит здоровым и человек не испытывает болевых ощущений. При этом вероятность вылечить кариес самостоятельно с помощью пасты равна 50%.

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«А вот детям „домашние“ методы подходят — несозревшая эмаль хорошо на них реагирует», — пояснил стоматолог.

Он посоветовал использовать зубные пасты со фтором, специальные гели с кальцием и фосфором.