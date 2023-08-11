11 августа 2023, 13:02
Стоматолог Ешидоржиев: скрытый кариес можно обнаружить благодаря рентген-снимкам
Минимальные разрушения на поверхности зуба и скрытый кариес врач может обнаружить, сделав пациенту рентген-снимки. Об этом сообщил стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, кариес часто развивается под видимой поверхностью зуба. При этом даже самая небольшая дырочка в зубе может являться входным отверстием, из-за чего врач вынужден полностью рассверливать зуб.
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Ешидоржиев отметил, что во время подобной работы в дентине стоматологи используют специальный бор.
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