Здоровье 20 марта 2023, 15:15 Стоматолог Ешидоржиев рассказал о важности правильного прикуса

Читать 360tv в

Положение зубов тесно взаимосвязано с физической силой человека. В беседе с «ФедералПресс» стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев на примере с тяжелоатлетами объяснил, почему важен правильный прикус.

По словам специалиста, спортсмены с правильным положением зубов могут поднимать более тяжелые штанги, нежели тяжелоатлеты со сдвинутой челюстью.

Реклама

Это объясняется тем, что при правильном прикусе энергия перераспределяется на мышцы других групп, благодаря чему возрастает физическая сила.

Реклама