17 апреля 2023, 14:06
Стоматолог Ешидоржиев рассказал о хорошей альтернативе зубочисткам
Стоматолог Ешидоржиев посоветовал использовать зубную нить вместо зубочистки
Зубная нить является более качественной альтернативой зубочистке. Таким мнением поделился стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев. Об этом сообщил «ФедералПресс».
По словам специалиста, зубочистка может наносить травмы деснам, в отличии от зубной нити. С ее помощью можно без проблем вычистить остатки пищи из промежутков между зубами.
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«Хорошо бы положить зубную нить в карман или бросить в сумку, чтобы она была там всегда», — отметил стоматолог.
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