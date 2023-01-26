Здоровье 26 января 2023, 17:46 Стоматолог Ешидоржиев рассказал, как правильно использовать электрическую зубную щетку Стоматолог Ешидоржиев: достаточно медленно перемещать щетку, аккуратно заглядывая в уголки

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Стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев в разговоре с изданием «ФедералПресс» рассказал, как правильно пользоваться электрической зубной щеткой.

По словам медика, не стоит возить щетку по зубам, поскольку она работает за вас.

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«Туда-сюда по зубам возите? Так вот, не делайте этого. Нет такой необходимости, щетка работает за вас. Достаточно просто медленно ее перемещать, аккуратно „заглядывая“ во все уголки и проходясь по всем плоскостям зуба», — сказал он.

Налет с зубов счищается благодаря ультразвуковым, звуковым или механическим воздействиям.

Медик отметил, что электрическая щетка существенно снижает риск появления таких заболеваний, как кариес.