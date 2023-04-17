Здоровье 17 апреля 2023, 14:19 Стоматолог Ешидоржиев рассказал, из-за чего зубной имплант может не прижиться Стоматолог Ешидоржиев посоветовал ухаживать за деснами, чтобы сохранить зубной имплант

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Некоторые пациенты после установки зубных имплатнов жалуются на их смещение. Стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев рассказал, из-за чего это может произойти. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По словам специалиста, во время установки зубного импланта объем костной ткани вокруг него должен составлять от полутора до двух миллиметров.

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«Если же у пациента кость узкая или между зубов мало места, то трофика (собственный метаболизм — прим. ред.) костной прослойки нарушается, что потом может привести к ее полному рассасыванию», — рассказал медик.

Ешидоржиев подчеркнул также, что после установки импланта важно не забывать ухаживать за деснами. Появление камня вокруг установленного зуба может привести к его «уходу».