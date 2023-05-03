Здоровье 03 мая 2023, 18:24 Стоматолог Ешидоржиев рассказал, что взрослым нельзя пользоваться детскими щетками

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Использование детских зубных щеток взрослыми недопустимо, потому что может привести к болезням полости рта. Об этом «ФедералПресс» рассказал стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.

По его словам, мнение о том, что меньшей щеткой можно будет тщательнее вычистить труднодоступные области, ошибочно. Также не стоит гнаться за внешним видом, ведь детские гигиенические инструменты нередко бывают необычной формы и яркого цвета.

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«Они сделаны только для малышей — у них маленькая поверхность, а также мягкие и тонкие щетинки. Молочные зубы могут качаться, а сама эмаль еще незрелая и более рыхлая, чем у взрослого», — объяснил врач.

Он добавил, что использование неподходящей щетки приведет к скоплению бактерий во рту и кариесу.

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