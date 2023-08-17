Здоровье 17 августа 2023, 16:54 Стоматолог Ешидоржиев рассказал, что проверить качество пломбы можно с помощью зубной нити

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Проверить качество зубной пломбы можно сразу несколькими способами. Например, посмотреть, как проходит зубная нить между зубами. Об этом изданию «ФедералПресс» сообщил стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.

Если человек видит, что нить рвется, застревает или «пролетает со свистом», значит пломба установлена некачественно. По словам медика, зубная нить должна проходить сверху вниз между зубами плотно, но без напряжения.

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Также проверить качество пломбы можно языком. Если он натыкается на шероховатости или что-то острое, значит пломба установлена плохо. В этом случае нужно вновь обратиться к специалисту и рассказать о проблеме, заключил медик.