14 августа 2023, 15:44
Стоматолог Ешидоржиев: продукты с кальцием и фтором помогут сохранить зубы здоровыми
Все продукты, в составе которых содержится кальций и фтор, помогут сохранить зубы здоровыми. Об этом «ФедералПресс» сообщил врач-стоматолог Владимир Ешидоржиев.
Медик порекомендовал добавить в рацион питания творог, рыбу, шпинат, сухофрукты, кунжут, твердый сыр и бобовые. Молодым людям до 18 лет необходимо употреблять твердую пищу, чтобы развивать челюсть.
Реклама
По словам Ешидоржиева, с фруктами и ягодами следует быть осторожнее, поскольку они содержат кислоту, размягчающую верхний слой эмали. После того, как вы съели лимон или апельсин, необходимо прополоскать рот, добавил стоматолог.
Врачи
Продукты
Реклама
Реклама