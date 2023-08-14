Здоровье 14 августа 2023, 15:44 Стоматолог Ешидоржиев: продукты с кальцием и фтором помогут сохранить зубы здоровыми

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Все продукты, в составе которых содержится кальций и фтор, помогут сохранить зубы здоровыми. Об этом «ФедералПресс» сообщил врач-стоматолог Владимир Ешидоржиев.

Медик порекомендовал добавить в рацион питания творог, рыбу, шпинат, сухофрукты, кунжут, твердый сыр и бобовые. Молодым людям до 18 лет необходимо употреблять твердую пищу, чтобы развивать челюсть.

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По словам Ешидоржиева, с фруктами и ягодами следует быть осторожнее, поскольку они содержат кислоту, размягчающую верхний слой эмали. После того, как вы съели лимон или апельсин, необходимо прополоскать рот, добавил стоматолог.