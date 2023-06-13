Здоровье 13 июня 2023, 14:46 Стоматолог Ешидоржиев: проблему изменения цвета зуба без нерва решит перекрытие коронкой или виниром

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Зубы без нерва со временем начинают желтеть или сереть, что выделяет их среди остальных. О том, как решить этот эстетический вопрос, сообщил стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, зубы без нерва теряют блеск и изменяются в цвете, потому что лишены питания и являются мертвыми. Перекрытие депульпированного зуба коронкой или виниром поможет решить проблему.

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Врач также отметил, что такая процедура будет выполнять и защитную функцию, препятствуя выходу воды из зубных тканей.