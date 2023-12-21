Здоровье 21 декабря 2023, 12:29 Стоматолог Ешидоржиев: при зубной боли на новогодних каникулах помогут анальгетики и полоскания

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В новогодние каникулы помощь стоматологов будет менее доступна. Справиться с зубной болью в домашних условиях помогут анальгетики, компрессы и полоскания, сообщил врач-стоматолог Владимир Ешидоржиев в беседе с "ФедералПресс".

По словам специалиста, если боль терпима, то можно принять таблетку обезболивающего и дождаться приема у своего врача. В таких случаях дискомфорт обычно вызван эрозией эмали и неглубоким кариесом.

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При острой боли медлить нельзя, необходимо обратиться в любую клинику, которая работает в праздники. Анальгетики только снимут симптомы, для устранения причины болезненности необходим визит к врачу, отметил стоматолог.