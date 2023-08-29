29 августа 2023, 18:51
Стоматолог Ешидоржиев посоветовал есть творог для здоровья зубов
Для здоровья зубов очень важно есть продукты, которые содержат в своем составе кальций и фосфор. Такой информацией поделился стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев. Об этом сообщил «ФедералПресс».
Специалист пояснил, что эти вещества содержатся в рыбе, шпинате, сухофруктах, кунжуте, твердом сыре и бобовых. Также врач дал рекомендации несовершеннолетним. В период формирования челюсти важно употреблять твердую пищу.
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«Им нужно кусать, жевать, грызть. Для этого подойдут яблоки, морковь и подобное», — пояснил Ешидоржиев.
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