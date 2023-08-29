Здоровье 29 августа 2023, 18:51 Стоматолог Ешидоржиев посоветовал есть творог для здоровья зубов

Читать 360tv в

Для здоровья зубов очень важно есть продукты, которые содержат в своем составе кальций и фосфор. Такой информацией поделился стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Специалист пояснил, что эти вещества содержатся в рыбе, шпинате, сухофруктах, кунжуте, твердом сыре и бобовых. Также врач дал рекомендации несовершеннолетним. В период формирования челюсти важно употреблять твердую пищу.

Реклама

«Им нужно кусать, жевать, грызть. Для этого подойдут яблоки, морковь и подобное», — пояснил Ешидоржиев.