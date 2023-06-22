Здоровье 22 июня 2023, 13:08 Стоматолог Ешидоржиев: перед лечением зубов врач должен узнать, как пациент переносит анестезию

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При лечении зубов для каждого пациента анестезия подбирается с учетом индивидуальных особенностей. Врач должен заранее уточнить у человека, как он раньше переносил процедуру, сообщил стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, у многих людей наблюдается высокая чувствительность к препарату, в таких случаях врача можно попросить ввести анестезию без сосудосуживающего компонента.

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Пациенты с пониженным давлением после врачебных манипуляций могут упасть в обморок, поэтому о всех особенностях своего здоровья стоматолога следует предупредить заранее.