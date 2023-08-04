Здоровье 04 августа 2023, 15:08 Стоматолог Ешидоржиев: ополаскиватели для рта могут замаскировать серьезные инфекционные процессы

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Использование ополаскивателей способно замаскировать симптоматику серьезных воспалительных процессов в полости рта. Об этом рассказал стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, такие средства борются с неприятным запахом и кровоточивостью десен, однако вылечить первопричинную болезнь они не могут.

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Инфекционные процессы в основном происходят в биопленке зуба, и пока пациент будет всячески их маскировать, болезни полости рта станут все более запущенней, подчеркнул стоматолог.