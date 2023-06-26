Здоровье 26 июня 2023, 16:02 Стоматолог Ешидоржиев назвал недостатком отсутствие чувствительности у имплантов

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Мертвые зубы менее чувствительны к внешним нагрузкам, чем здоровые, поэтому их часто ломают. Имплант и вовсе не имеет чувствительности, поэтому рядом стоящие зубы могут подвергаться сколам и повреждениям. Об этом «ФедералПресс» рассказал стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.

Например, когда человек ест твердую пищу и на его зубы попадается что-то острое, здоровый зуб даст сигнал в мозг об опасности, и человек почувствует чувствительность, а при импланте такого не произойдет. В результате чего может повредиться рядом стоящий здоровый зуб.

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К имплантации врачи прибегают в самом последнем случае, если сохранить свой зуб не представляется возможным, резюмировал медик.