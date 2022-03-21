Стоматолог Ерилина рассказала, какие привычки вредят здоровью зубов

Член Ассоциации стоматологов России Ирина Ерилина объяснила «Газете.ru», от каких привычек стоит отказаться, чтобы сохранить зубы здоровыми.

Ерилина предупредила, что фигуре и зубам вредит чрезмерное употребление сахара. Он создает питательную среду для размножения микроорганизмов, выделяющих кислоту, которая пагубно влияет на твердые ткани зубов. Стоматолог также посоветовала отказаться от алкоголя и курения табака.

«Алкоголь повышает проницаемость слизистой оболочки полости рта, что может способствовать повышению ее восприимчивости к канцерогенным факторам. Курение табака ухудшает качество слюны, понижая ее увлажняющие и дезинфицирующие свойства, а также провоцирует развитие дисбактериоза полости рта, что сопровождается неприятным запахом изо рта», — обратила внимание собеседница издания.