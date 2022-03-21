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    21 марта 2022, 18:00

    Стоматолог Ерилина рассказала, какие привычки вредят здоровью зубов

    Артур Блянихов

    Член Ассоциации стоматологов России Ирина Ерилина объяснила «Газете.ru», от каких привычек стоит отказаться, чтобы сохранить зубы здоровыми.

    Ерилина предупредила, что фигуре и зубам вредит чрезмерное употребление сахара. Он создает питательную среду для размножения микроорганизмов, выделяющих кислоту, которая пагубно влияет на твердые ткани зубов. Стоматолог также посоветовала отказаться от алкоголя и курения табака.

    «Алкоголь повышает проницаемость слизистой оболочки полости рта, что может способствовать повышению ее восприимчивости к канцерогенным факторам. Курение табака ухудшает качество слюны, понижая ее увлажняющие и дезинфицирующие свойства, а также провоцирует развитие дисбактериоза полости рта, что сопровождается неприятным запахом изо рта», — обратила внимание собеседница издания.