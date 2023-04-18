18 апреля 2023, 17:29
Стоматолог Довгаль опровергла главные мифы об отбеливании зубов
Стоматолог Довгаль объяснила, что масло чайного дерева не подходит для отбеливания зубов
Народные средства по отбеливанию зубов не только не помогут добиться желаемого эффекта, но и навредят здоровью. Таким мнением поделилась стоматолог-гигиенист центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile Екатерина Довгаль. Об этом сообщила Pravda.Ru.
Многие люди используют пищевую соду для отбеливания зубов, так как она обладает абразивностью. Однако специалист подчеркнула, что вместе с налетом она может снять эмаль. На поверхности зубов образуются трещины и неровности, на которые потом проще будет налипать налет.
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По распространенному мнению, отбелить зубы можно с помощью масла чайного дерева, однако оно вовсе не обладает таким эффектом. Но, подчеркнула специалист, это средство полезно для здоровья десен, так как укрепляет, тонизирует и снимает воспаление.
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