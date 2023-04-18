Здоровье 18 апреля 2023, 17:29 Стоматолог Довгаль опровергла главные мифы об отбеливании зубов Стоматолог Довгаль объяснила, что масло чайного дерева не подходит для отбеливания зубов

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Народные средства по отбеливанию зубов не только не помогут добиться желаемого эффекта, но и навредят здоровью. Таким мнением поделилась стоматолог-гигиенист центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile Екатерина Довгаль. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Многие люди используют пищевую соду для отбеливания зубов, так как она обладает абразивностью. Однако специалист подчеркнула, что вместе с налетом она может снять эмаль. На поверхности зубов образуются трещины и неровности, на которые потом проще будет налипать налет.

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По распространенному мнению, отбелить зубы можно с помощью масла чайного дерева, однако оно вовсе не обладает таким эффектом. Но, подчеркнула специалист, это средство полезно для здоровья десен, так как укрепляет, тонизирует и снимает воспаление.