Здоровье 12 декабря 2023, 14:18 Стоматолог Доржиева: жесткие зубные щетки вредны для полости рта

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Регулярное использование жестких зубных щеток вредит полости рта и постепенно приводит к разрушению десны и самой ткани зуба. Об этом сообщила врач-стоматолог Мария Доржиева в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, лучше всего пользоваться мягкими щетками с закругленными кончиками волокна и ровным срезом. Чистить зубы следует выметающими движениями, обычно на каждую половинку челюсти отводится 30 секунд.

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Врач посоветовала не забывать про чистку языка, используя для этого специальный скребок или резиновую насадку на тыльной поверхности зубной щетки.