Здоровье 08 декабря 2023, 12:51 Стоматолог Доржиева: подвижность зубов после профессиональной чистки может быть связана с пародонтитом

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Стоматолог-пародонтолог Мария Доржиева в разговоре с изданием «ФедералПресс» рассказала, что подвижность зубов может быть двух видов — патологическая и физиологическая. Если физиологическую большинство пациентов не замечают, то патологическая дает о себе знать после профессиональной чистки.

Чаще всего причиной подвижности зубов выступает пародонтит.

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«Во время профессиональной гигиены мы убираем камни, которые как бы фиксируют зубы. И если пациент не знал о том, что у него пародонтит, после процедуры его могут ждать неожиданные и неприятные ощущения», — объяснила медик.

Грамотный врач перед чисткой должен провести диагностику, а в некоторых случаях — отправить пациента на КТ или рентген, добавила Доржиева.