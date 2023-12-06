Здоровье 06 декабря 2023, 15:14 Стоматолог Давидян порекомендовал использовать мягкую или супермягкую щетку для зубов

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Во время чистки зубов следует использовать мягкую либо супермягкую щетку, чтобы исключить повреждение эмали и десен. Об этом изданию Lenta.ru сообщил стоматолог-хирург Арам Давидян.

Менять щетку на новую рекомендуется раз в три-четыре месяца. Что касается пасты, ее необходимо выбирать по составу. Например, минералы и экстракты лекарственных растений хорошо укрепляют эмаль, написало Utro.ru.

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Пасты с агрессивными пенообразующими веществами, например, с лаурилсульфатом натрия, и сильнодействующими антисептиками не стоит покупать для детей, добавил Давидян.