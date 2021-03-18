Стоматолог дал советы по чистке зубов

Стоматолог Лилия Кузьменкова рассказала, как правильно ухаживать за зубами. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

По данным «Мира 24», она уточнила, что чистить зубы следует после каждого приема пищи, а не только два раза в день. Также она добавила, что не стоит сильно давить на зубы при этом. Врач напомнила, что не следует забывать про щеки и язык — их тоже нужно очищать.

Менять щетку Кузьменкова посоветовала раз в месяц и при этом не забывать раз в полгода ходить к стоматологу.