Здоровье 11 декабря 2023, 12:10 Стоматолог Дахкильгов: зубы нужно показывать специалисту, даже если они не болят и не разрушаются

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Стоматолог, главный врач клиники «Немецкий имплантологический центр» Магомед Дахкильгов в разговоре с изданием Lenta.ru сообщил об ошибочном заблуждении людей по поводу лечения зубов, которое гласит: «если не болит — не трогай». По словам медика, зубы нужно показывать специалисту, даже если они не болят и не разрушаются.

«Чем тоньше слой эмали, тем сильнее зубы подвержены воздействию патогенов, вызывающих кариес. Соответственно, при появлении выраженной возрастной стираемости нужно предпринимать меры», — пояснил медик.

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Он добавил, что врачи часто прибегают к коронкам, чтобы защитить зубы и предотвратить их разрушение.