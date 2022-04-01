Стоматолог Дахкильгов посоветовал не медлить с лечением зубов

Зубы требуют особо бережного отношения, так как их лечение является очень сложным и дорогостоящим. Главный врач Немецкого имплантологического центра Магомед Дахкильгов поделился советами по лечению зубов. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Специалист подчеркнул, что из-за введения санкций стоимость процедур по лечению значительно вырастет. Все дело в том, что данная сфера в России зависит от импортных материалов и оборудования.

По словам медика, в такой ситуации лучше не откладывать лечение. В противном случае такой подход может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, передали Nation News.