Здоровье 19 апреля 2024, 12:51 Стоматолог Дахкильгов посоветовал чистить зубы выметающими движениями

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Умение правильно чистить зубы поможет сохранить здоровье полости рта. Однако зачастую в рекламах показывают неверный способ использования щетки. Об этом рассказал стоматолог Магомед Дахкильгов в беседе с «Газетой.ru».

Эксперт посоветовал проводить процедуру с помощью выметающих движений. Именно при такой технике убираются отложения налета, пояснил врач.

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Он также напомнил о необходимости чистить язык. В этих целях можно использовать обычную щетку или специальный скребок, добавил сайт kp.ru.