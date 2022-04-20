Стоматолог Чернышева рассказала, как правильно ухаживать за винирами

Стоматолог-ортопед-гнатолог Наталия Чернышова заявила, что виниры, так же как и люминиры, нуждаются в особом уходе. О том, как часто необходимо посещать специалиста, она рассказала «Общественной службе новостей».

«При любом варианте восстановления эстетики, требуется периодическое наблюдение за конструкциями. Это минимум раз в год. К примеру, с винирами, все зависит от способа их изготовления. Если их делают прямым методом, послойно формируя прямо во рту пациента композитным материалом, то наблюдение должно быть более частым. Композит изменяет свой цвет: через какое-то время он становится более матовым и покрывается пигментным налетом. Данный тип виниров нужно полировать раз в три месяца, а иногда и чаще. В противном случае, эстетика будет быстро утеряна», — сказала стоматолог.

Она также отметила, что виниры периодически стоит «освежать». Обычно пациенту необходимо приходить в клинику через три месяца после установки, чтобы врач смог оценить состояние виниров. Если осмотр не выявил проблем, то следующие визиты назначаются раз в 6-12 месяцев.

В случае, если пациент не делает периодические осмотры, то может столкнуться с кариозной полостью, которая приведет к воспалению зуба, резюмировала Чернышова.