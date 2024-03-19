Здоровье 19 марта 2024, 16:57 Стоматолог Будакиду рассказала, что из-за частого отбеливания зубы быстрее темнеют

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Стоматолог, врач высшей категории Валида Будакиду в беседе с изданием Pravda.Ru рассказала, что частое отбеливание зубов приводит к тому, что они начинают темнее еще быстрее.

Дело в том, что все виды отбеливания делают зубы более чувствительными и пористыми. Несмотря на то, что их покрывают лаком после процедуры, ситуация не становится лучше.

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Медик также развеяла миф о том, что зубные пасты, содержащие фтор, способны нанести вред организму.

«Фтор укрепляет зубы, уменьшает чувствительность. Человек должен получать в день 1,5-5 миллиграммов фтора. Если меньше — развивается кариес, если гораздо больше — развивается флюороз», — пояснила она.