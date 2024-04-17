Здоровье 17 апреля 2024, 12:14 Стоматолог Божич: полоскание рта водой после чистки зубов приносит больше вреда, чем пользы

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Хирург-стоматолог Андрей Божич в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, что полоскание рта водой после чистки зубов приносит больше вреда, чем пользы.

Такой метод снижает эффективность зубной пасты, поскольку вода смывает фторид — наиболее важный ингредиент в составе продукта, передала «Вечерняя Москва».

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«Полоскание водой смоет фторид, который является наиболее важным ингредиентом зубной пасты и помогает уменьшить кариес и укрепить эмаль. Если вы сразу прополощете рот, вы потеряете это преимущество», — сказал медик.

В заключение специалист призвал чистить зубы два раза в день по две минуты и использовать жидкость для полоскания рта.