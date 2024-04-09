Здоровье 09 апреля 2024, 16:45 Стоматолог Блюмкин предостерег людей от полоскания рта содой и втирания в эмаль угля

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Многие советы из интернета, которые обещают подарить белоснежную улыбку, не только бесполезны, но и попросту вредны. Об этом «Газете.Ru» рассказал стоматолог, хирург-имплантолог Игорь Блюмкин.

В частности, он назвал опасным совет полоскать рот содой, а потом втирать в эмаль зубов активированный уголь. Этот способ может серьезно навредить здоровью полости рта. В первую очередь, пострадает эмаль, потом могут разрушиться и все зубы.

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«Сода и уголь являются сильными абразивами, которые повреждают эмаль, увеличивают чувствительность и травмируют десна. Регулярные такие „действия“ могут разрушить зубы», — отметил врач.

Он добавил, что восстановление после таких домашних процедур будет очень долгим и дорогостоящим.

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