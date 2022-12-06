Здоровье 06 декабря 2022, 15:05 Стоматолог Бирюков рассказал, стоит ли удалять зубы мудрости Врач Бирюков посоветовал избавляться от зубов мудрости Unsplash

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Зубы мудрости мешают многим пациентам. Их наличие может привести к образованию кариеса и к пульпиту. Такой информацией поделился врач-ортопед клиники «Мегастом» Роман Бирюков. Об этом сообщил LIFE.

Специалист пояснил, что зубы мудрости расположены намного дальше остальных зубов. Из-за этого у человека возникают трудности с их чисткой. По словам медика, до них невозможно добраться даже с помощью нити или ирригатора. Из-за этого в области этих зубов образуется налет, кариес и даже пульпит.

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«Лечение каналов и изготовление коронки для таких труднодоступных мест — это сущая пытка для стоматолога», — пояснил Бирюков.

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Медик рассказал, что больные зубы мудрости способны нанести вред соседним «семеркам» и височно-нижнечелюстному суставу в целом. Врач заявил, что не удалять зубы можно лишь в тех случаях, когда они не прорезались и не доставляют неудобств. Однако, по его словам, при любых изменениях в организме они могут нанести существенный вред организму. По этой причине от зубов мудрости лучше избавляться заранее.