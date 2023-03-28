Здоровье 28 марта 2023, 13:39 Стоматолог Бэлла Мусихина объяснила, когда нужно удалять здоровые зубы

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Есть три причины, при которых врачи настаивают на удалении здоровых зубов. Об этом Lenta.ru рассказала врач-стоматолог Бэлла Мусихина.

По ее словам, обязательны к удалению зубы мудрости, они портят прикус и сдвигают своих «соседей».

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«Чем раньше будет назначена операция, тем лучше. Зубы мудрости вызывают деформацию прикуса и меняют положение других зубов», — объяснила Бэлла Мусихина.

Как добавило ИА Nation News, также здоровые зубы могут удалить при ортодонтическом лечении. Как правило, это касается малых коренных. Наконец, последней причиной является обширный кариес. Сильное и глубокое повреждение не оставляет стоматологу другого выбора.

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