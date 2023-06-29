29 июня 2023, 13:36
Стоматолог Балакирева: зубные импланты нельзя устанавливать при диабете и онкологических заболеваниях
Людям с сахарным диабетом и онкологическими заболеваниями противопоказано устанавливать зубные импланты. Об этом сообщила стоматолог, ортодонт Мария Балакирева в беседе с News.ru.
По словам специалиста, процедуру также нельзя проводить при лейкозе и заболеваниях десен, в этих случаях имплант не сможет прижиться.
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Врач отметила, что перед его установкой пациентам необходимо обязательно пройти диагностику, сдать анализ крови и сделать снимок КТ.
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