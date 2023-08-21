Здоровье 21 августа 2023, 14:17 Стоматолог Балакирева заявила, что некоторые ягоды очищают зубную эмаль

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Некоторые продукты способны очищать зубную эмаль. Такой информацией поделилась стоматолог Мария Балакирева. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист посоветовала употреблять клубнику, яблоки, жесткие фрукты и овощи для очищения эмали. А вот персик для этих целей не подойдет, так как его волокна могут застревать между зубами.

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«В этом случае надо хотя бы воспользоваться зубной нитью. Если вы это не делаете, любая пища будет идти во вред, если не ухаживать за полостью рта», — рассказала Балакирева.