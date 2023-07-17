Здоровье 17 июля 2023, 23:29 Стоматолог Балакирева рассказала, в каком случае можно установить зубной имплант Стоматолог Балакирева заявила, что имплант можно ставить при потере зуба-антагониста

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Устанавливать зубной имплант стоит в том случае, если человек потерял один или несколько зубов, в частности, зубы-антагонисты. Такой информацией поделилась стоматолог, ортодонт Мария Балакирева. Об этом сообщил News.ru.

Специалист подчеркнула, что ставить имплант нужно в случае, если отсутствует шестой нижний зуб, а верхний находится на месте.

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«Естественно, при жевательной нагрузке шестой верхний будет искать своего антагониста и найдет его в виде десны, сама десна будет повреждаться», — пояснила медик.

Также врач пояснила, что импланты нельзя устанавливать в случае сахарного диабета, лейкоза, онкологии и заболевания десен.