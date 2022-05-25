Стоматолог Балакирева рассказала, как невылеченные зубы могут привести к летальному исходу

Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева объяснила, какое заболевание, связанное с зубами, может грозить человеку летальным исходом. Об этом сообщил Ura.ru.

По словам медика, флюс или периостит челюсти — является крайне опасным для жизни заболеванием.

«Это воспалительный процесс в первую очередь. Там может быть гной. Если плохой иммунитет у человека, абсцесс обостряется. Нужно вовремя обращаться к врачам, чтобы не было таких осложнений. Зубы близко расположены к нервам, поэтому это очень опасно. Нужно понимать, что это голова. Если процесс начнет распространяться, то без обращения к врачу, это может закончиться летальным исходом», — сказала Балакирева.

Самое главное в таких ситуациях — правильно и вовремя поставить диагноз и начать лечение.

«Врач может перепутать воспалительный процесс. Был случай, когда у ребенка отекло лицо и мама вызвала скорую. Ей диагностировали отек Квинке и поставили укол. Отек должен был уйти. Мама забрала ребенка и отвезла к стоматологу. У нее был воспалительный процесс, связанный с молочными зубами. Если бы женщина доверилась врачу, который неверно провел диагностику, ребенок бы умер», — заключила специалист.