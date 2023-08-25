Здоровье 25 августа 2023, 09:47 Стоматолог Багавиева: пациентам со склонностью к кариесу необходима паста с реминерализирующими веществами

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Тем пациентам, кому специалисты диагностировали склонность к кариесу, следует покупать зубные пасты с реминерализирующими веществами. Об этом сообщила врач стоматолог-пародонтолог Светлана Багавиева в беседе с РИАМО.

По ее словам, такие пасты способствуют укреплению эмали и предотвращению ее разрушения. Людям с повышенной чувствительностью зубов следует обратить внимание на пасты, устраняющие болевые ощущения при контакте с едой разных температур.

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Кроме того, врач порекомендовала в качестве вспомогательного средства использовать зубную нить, сообщила газета «Петербургский дневник».