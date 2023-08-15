Здоровье 15 августа 2023, 13:38 Стоматолог Бабак назвала газировку опасным летним напитком

Читать 360tv в

В летний сезон люди пьют газированные напитки в неограниченных количествах, это может негативно сказаться на здоровье зубов. Об этом сообщила стоматолог Алина Бабак Общественной Службе Новостей.

По словам специалиста, в газировке содержится большое количество сахара и ортофосфорной кислоты, которые провоцируют развитие кариеса. Также к опасным летним продуктам относятся чипсы, сухарики и леденцы.

Реклама

После употребления сладкой пищи летом врач посоветовала прополоскать полость рта для уменьшения агрессивного влияния сахара на зубную эмаль.