Здоровье 06 июня 2023, 18:43 Стоматолог Автандилян: во время ношения брекетов нельзя есть орехи и семечки

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Твердая пища может нарушить установленную ортодонтическую конструкцию в полости рта. О том, что нельзя есть во время ношения брекетов, сообщила стоматолог Луиза Автандилян сайту «Дни.ру».

По словам специалиста, категорически запрещается употреблять семечки, орехи, козинаки и чипсы, так как такая пища может отколоть часть брекетов от поверхности зубов. Также нельзя есть мягкую карамель или нугу, поскольку эти продукты провоцируют развитие кариеса.

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Стоматолог отметила, что избежать осложнений во время ношения брекетов поможет соблюдение правил гигиены полости рта.